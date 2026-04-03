Aircal, la crise de trop ?

La direction et les équipes sont mobilisées pour « sauver une entreprise vitale pour le territoire et élaborer un plan de redressement viable », fait savoir Aircal. « Un engagement et des efforts supplémentaires seront nécessaires », annonce-t-elle déjà, avec notamment la poursuite du chômage partiel qui concernait, à la mi-mars, la moitié des salariés. Une situation « très difficile » pour « près de 200 familles ».

Dix millions de francs par jour de blocage

Au 25 mars, la compagnie ne disposait que de 196 millions de francs de trésorerie, soit moins d’un mois de fonctionnement. Avec cette somme, les salaires du mois d’avril ne sont pas assurés. Plusieurs années de crise et d’obstruction auront réussi à mettre la compagnie à genoux.

Avant la pandémie de Covid-19, Air Calédonie transportait 470 000 passagers par an. Il en fallait 500 000 pour équilibrer les comptes, avec en permanence, environ un milliard de francs de trésorerie (deux mois et demi de fonctionnement), somme jugée insuffisante à l’époque.