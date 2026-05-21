Air Oceania redécolle

La compagnie, arrêtée depuis plusieurs mois en raison d’une panne moteur, a repris ses rotations vers Lifou au départ de Magenta, mardi 19 mai. Elle espère bientôt pouvoir desservir Tiga.
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