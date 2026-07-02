Air Loyauté propose de nouvelles liaisons

Le programme d’exploitation de la compagnie aérienne jusqu’au 30 septembre 2026 a été approuvé par le gouvernement. En complément des lignes vers Lifou et Tiga, elle propose désormais des liaisons régulières vers Ouvéa et Maré depuis Magenta.
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