La compagnie aérienne continue d’assurer les rapatriements sanitaires, l’acheminement des prélèvements de laboratoire et des défunts sans accompagnateur, ainsi que des médicaments et de matériel médical pour les îles. Les avions de la compagnie domestique Air Calédonie, quant à eux, sont cloués au sol privant plus de 350 salariés de leur travail.

