Les deux compagnies ont renouvelé leur accord de partenariat sur la desserte de la Nouvelle-Calédonie depuis Paris pour les cinq années à venir. Avec une fréquence quotidienne renforcée en haute saison depuis Nouméa, des correspondances optimisées à Tokyo et Osaka et des vols en « code share », elles se réjouissent de proposer, « la solution de voyage la plus rapide permettant de relier Nouméa à Paris-Charles- de-Gaulle et au-delà l’Europe, grâce au vaste réseau d’Air France ». 60 000 passagers voyagent chaque année sur ces lignes.