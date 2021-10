La compagnie internationale, privée d’une activité normale depuis plus d’un an, s’adapte autant que possible. Aircalin a été sollicitée pour acheminer les renforts humains et matériels depuis la Métropole pour le compte de l’État et pourrait être impliquée pour le convoi des probables évacuations sanitaires de patients Covid vers la Métropole, en partenariat avec les autorités locales et France assistance (lire page 5).

La compagnie effectue également désormais des vols charters pour les entreprises. La semaine dernière, un avion d’Aircalin s’est ainsi posé pour la première fois dans la ville de Perth, dans l’ouest australien. Le vol a été accompli dans le cadre d’une opération de maintenance pour le compte d’une grande société du territoire.