Dans un entretien accordé à l’AFP, Didier Tappero, directeur général d’Aircalin, a fait le point sur la situation financière de la compagnie. L’exercice 2021 sera moins mauvais que prévu. Pour résister à la crise, Aircalin a obtenu un prêt garanti par l’État de 40 millions d’euros et le chômage partiel calédonien. La compagnie a aussi réduit sa flotte et lancé un plan de départ pour 100 de ses 500 salariés, alors que les employés restants ont accepté une baisse de salaire. La compagnie a exploité les vols réquisitionnés entre Nouméa et Tokyo en coopération avec Air France, pour garantir la continuité territoriale et le transport du fret et a également assuré un certain nombre de vols charters.

Pour financer la reprise en 2022, Aircalin aura besoin de 28 à 30 millions d’euros. Cette année sera délicate avec un taux d’occupation estimé de 50 à 60 % contre 80 % habituellement. À l’Assemblée nationale, le député Philippe Gomès est intervenu pour demander la poursuite de l’accompagnement de l’État pour la compagnie qui assure des missions de service public. Le ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, s’est déclaré favorable à un soutien renouvelé du gouvernement.