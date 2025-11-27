Air Calédonie rejoindra La Tontouta d’ici mars 2026

Le transfert de la compagnie Air Calédonie vers l’aéroport de La Tontouta se fera avant le 2 mars 2026. L’annonce a été faite par le président du gouverne- ment Alcide Ponga, à l’issue de la séance hebdomadaire de l’exécutif, mercredi 26 novembre. « Une date précédente avait été annoncée autour de la mi-janvier, mais compte tenu de certaines remontées, notamment des acteurs du tourisme à l’île des Pins, nous avons accepté de le décaler », a-t-il expliqué. À cette date, « il faudra que ce soit fait, et que les vols soient effectifs ».

La période de décembre à mars permettra « d’éclaircir les précisions que l’on doit apporter » à la population, tel que le tarif des billets, la sécurisation sur la route, la présence ou non de navettes, etc.

L’objectif de ce transfert est « avant tout de sauver AirCal et, ainsi, la connectivité aérienne entre les îles et la Grande Terre », a rappelé le président du gouvernement.

Il permettra également de faire économiser au territoire des investissement d’un à deux milliards de francs (qui devaient être utilisés au profit d’une mise aux normes du site de Magenta et d’une réparation des docks).