Air Calédonie rejoindra La Tontouta d’ici mars 2026

Le transfert de la compagnie Air Calédonie vers l’aéroport de La Tontouta se fera avant le 2 mars 2026. L’annonce a été faite par le président du gouverne- ment Alcide Ponga, à l’issue de la séance hebdomadaire de l’exécutif, mercredi 26 novembre. « Une date précédente avait été annoncée autour de la mi-janvier, mais compte tenu de certaines remontées, notamment des acteurs du tourisme à l’île des Pins, nous avons accepté de le décaler », a-t-il expliqué. À cette date, « il faudra que ce soit fait, et que les vols soient effectifs ».
La période de décembre à mars permettra « d’éclaircir les précisions que l’on doit apporter » à la population, tel que le tarif des billets, la sécurisation sur la route, la présence ou non de navettes, etc.
L’objectif de ce transfert est « avant tout de sauver AirCal et, ainsi, la connectivité aérienne entre les îles et la Grande Terre », a rappelé le président du gouvernement.
Il permettra également de faire économiser au territoire des investissement d’un à deux milliards de francs (qui devaient être utilisés au profit d’une mise aux normes du site de Magenta et d’une réparation des docks).