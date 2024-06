Économie : où trouver l’argent ?

CHANGEMENT DE MODÈLE

L’exécutif frappe à toutes les portes. Louis Mapou a notamment réuni les diplomates « des pays amis » représentés en Nouvelle-Calédonie. « J’ai sollicité auprès de l’Australie, de l’Indonésie, du Vanuatu, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, de la CPS et de l’UE un soutien de leur part à la reconstruction », mentionnant un effort de 20 millions de francs apporté par Wallis-et-Futuna.

Et la Nouvelle-Calédonie n’exclut pas d’emprunter. Son taux d’endettement, à 201 % fin 2022, était évalué à 153 % fin 2023 (et à 56 % hors Covid, soit en-dessous de la limite prudentielle fixée par l’AFD). Parmi les partenaires possibles, l’Agence française de développement, la Caisse des dépôts et consignations…

Le risque, si aucune solution n’est trouvée d’ici la fin du mois ? La cessation de paiement, le niveau de trésorerie étant très bas. Sans compter la dissolution voulue par Emmanuel Macron, qui ne devrait pas arranger les affaires du pays, certains craignant que cela ne retarde le versement des aides.

C’est tout un fonctionnement qui est remis en cause, considère Mimsy Daly, le modèle actuel ne serait plus tenable. « Il va falloir une grosse remise en question. On ne vivra plus comme avant. On avait un système de protection sociale avantageux, une fonction publique développée, est-ce qu’on sera encore en capacité demain de faire face à cela ? On peut en douter. »

D’autant qu’une partie des chefs d’entreprise ne redémarrera pas son activité dans ces conditions, sans garantie, témoigne Laurent Vircondelet, président de la Fédération du commerce. « On n’a plus d’argent, il a été brûlé. La reconstruction ne dépendra que d’une chose, l’accord politique. »