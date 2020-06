Les six locataires affichaient un large sourire, le 23 juin, dans une rue du quartier mitoyen des Collines d’Auteuil, à Dumbéa. La SEM Agglo, la province Sud et des représentants de la commune s’étaient retrouvés pour leur remettre les clefs de leur premier appartement dans le cadre du « Passeport premier logement ». Un dispositif qui n’est pas tout à fait nouveau, mais agrège différents programmes et partenaires pour répondre à la problématique de l’insertion des jeunes et l’accession à un logement individuel. L’idée est de permettre aux moins de 30 ans, seuls, en couple ou seul avec un enfant à charge et avec un contrat précaire type CDD ou en apprentissage d’au moins six mois, de pouvoir se loger. Le loyer ne représente que 30 % de leur salaire. Ce dispositif est issu d’un partenariat entre la SEM Agglo et la province Sud qui cherchait à accompagner les jeunes sur la question du logement. Il y a près de six mois, lorsque la province a sollicité le bailleur, ce dernier était en train de terminer la réhabilitation de six appartements de type F1-F2 qu’elle avait rachetés à un marchand de sommeil qui les louait sans scrupule dans des conditions désastreuses.

Afin de permettre l’entrée de ces jeunes qui ne répondent pas aux critères « classiques » du logement social, la province garantit à la SEM deux mois de loyers en cas d’impayés. Aucune caution pour ces meublés n’est exigée par la Direction du logement de la province en lien avec les associations caritatives. Un accompagnement par un travailleur social vise également à les aider à essuyer les premiers plâtres de la location en toute autonomie. Le bail est en réalité un contrat d’occupation temporaire. Le passage des locataires est transitoire. Soit les personnes décrochent un contrat à durée indéterminée, auquel cas, elles pourront être relogées dans le circuit normal de la SEM Agglo. Dans le cas contraire, notamment en cas de perte du contrat, les locataires auront un mois pour libérer les lieux.