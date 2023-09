Affaires sensibles au Théâtre de l’Île

Sa voix est l’une des plus connues de France. Fabrice Drouelle (France Inter) est attendu sur le territoire pour Affaires sensibles, combats de femme, avec la comédienne Clémence Thioly. Ils évoqueront les destins de femmes hors du commun : Pauline Dubuisson, Marie Humbert et Édith Cresson. Rendez-vous vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 septembre.