Affaire des militaires disparus : les ossements identifiés

Les ossements découverts, fin mai, dans les Bouches-du-Rhône, appartiennent bien à Jacques Pakeso et Mike Gineste, deux militaires, l’un calédonien, l’autre polyné- sien, portés disparus depuis 2022 et 2023, a annoncé lundi 27 juillet le parquet de Toulon. Les investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances précises dans lesquelles ils ont trouvé la mort. Une famille calédonienne, installée dans le Var, est soupçonnée d’avoir, durant des années, ciblé des soldats venant d’outre-mer en les hébergeant pour les dépouiller, les séques- trer et parfois les tuer. Cette famille avait hébergé les deux militaires.