Accord de Bougival : une absence totale de clarté

UNE MISSION ARRIVE

D’après la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, interrogée mercredi 19 novembre par la sénatrice LR Muriel Jourda en commission des lois, ces pourparlers « auraient lieu au moment de la mise en œuvre [de l’accord], parce que des questions vont se régler sur le projet de loi organique, et d’autres concernent plutôt la loi fondamentale ». Donc pas maintenant, mais plus tard, l’an prochain. Le Palika entend néanmoins apporter des modifications au texte en concertation avec les autres forces politiques.

Ces demandes de correction sont nées lors des échanges avec les militants après la signature de juillet. Par exemple, sur « la sécurisation des transferts des compétences régaliennes » par un mécanisme déclenché par l’État ou autres partenaires. « Il ne faut pas un système bloquant », appuie Jean-Pierre Djaïwé. « Nous ne voulons pas seulement des éclaircissements, nous voulons bonifier l’accord de Bougival » à travers un document annexé au texte d’origine lors de son examen par le Parlement réuni en congrès à Versailles l’an prochain. Comme l’accord Oudinot a complété celui de Matignon en 1988. « Nous en discuterons, mais l’idée n’est pas de revenir en arrière. Bougival est le résultat d’un équilibre », souligne Sonia Backès, des Loyalistes. Quant à la proposition d’une annexe « sur des questions économiques et minières, pas de problème », ajoute la présidente de la province Sud. En revanche, « sur le plan politique, tout dépend si l’on trouve des équilibres ou non ».

Diligentée par l’État, l’Élysée pour certains ou Matignon pour d’autres, une mission composée des hauts fonctionnaires et connaisseurs du dossier calédonien, Thierry Lataste et Benoît Lombrière, doit arriver ce vendredi 28 novembre sur le territoire. Pour travailler sur des éclairages ou le projet de loi organique… Peut-être aussi lancer des discussions en faveur d’un complément ou de modifications du texte du 12 juillet, espère Jean-Pierre Djaïwé, pour qui le risque de voir se refermer à jamais l’accord de Bougival ne peut exister. « C’est un accord de confiance. »

Yann Mainguet