Accord de Bougival : l’inversion du calendrier n’est pas si évidente

Les analyses de ce revirement sont diverses. Pour des élus, issus du mouvement Les Loyalistes, si les Calédoniens s’accordent sur le texte de Bougival, aux politiques nationaux alors de s’entendre pour une majorité favorable à la révision de la Constitution. Selon d’autres représentants locaux, plus réticents, cette technique permet de verrouiller le projet, s’il est porté par la population, devant un FLNKS opposé à ce document signé le 12 juillet dans les Yvelines, mais toujours invité à participer au préalable à la réflexion sur sa mise en œuvre. Des troisièmes, beaucoup plus critiques, voient dans la nouvelle intention une façon de contourner la coalition indépendantiste du Front, et décèlent même la main du Premier ministre Sébastien Lecornu, accusé d’une proximité avec le camp Les Loyalistes lors de son passage au ministère des Outre-mer.

Dès vendredi 14 novembre au soir, Philippe Gomès a réaffirmé son credo : encore des négociations, et non pas des avancées aux pas de course. « Un complément consensuel avec l’UC-FLNKS de l’accord du 12 juillet est la seule porte de sortie collective pour notre peuple, a écrit le fondateur du parti Calédonie ensemble. Il est la condition de la consulta- tion anticipée envisagée par la ministre. » Le Palika, de son côté, considère que des « modifications » de l’accord de Bougival « sont indispensables pour obtenir un large consensus » : sur une clarification des actes fondateurs de l’État de Kanaky-Nouvelle-Calédonie mais aussi de l’exercice du droit à l’autodétermination, sur la sécurisation des transferts des compétences régaliennes, enfin sur une précision de la procédure d’accès à la pleine souveraineté. Cependant, la ministre Naïma Moutchou, tout comme Les Loyalistes, ont davantage mentionné une démarche d’« éclaircissements ». La nuance lexicale est importante. D’après l’État, au terme de séances plénières la semaine passée, les discussions sur la mise en œuvre du projet d’accord entre ses promoteurs vont se poursuivre.