Accord de Bougival : l’inversion du calendrier n’est pas si évidente

La ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, ici lors d’une coutume à Lifou jeudi 13 novembre, a évoqué une « consultation citoyenne anticipée » en mars 2026, c'est-à-dire lors du même mois que les élections municipales, et avant les provinciales en juin. Agenda très chargé. © Y.M.

Proposée par la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, la tenue d’une consultation citoyenne sur l’accord de Bougival avant la révision constitutionnelle soulève des questions tant politiques que juridiques. Présentée comme une simple inversion de calendrier, l’affaire est loin d’être conclue.

Ébruitée dans la journée, l’annonce est officiellement tombée quelques heures avant son départ du territoire, vendredi 14 novembre au soir, au journal télévisé de NC La 1ère. Le seul média autorisé d’ailleurs, avec la radio RRB, à recueillir ses commentaires durant le séjour débuté quatre jours plus tôt. Devant les caméras, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a évoqué la tenue d’une consultation citoyenne anticipée. Parce que « redonner la parole aux Calédoniens dans un moment de tension […] voilà la voie légitime qui peut être entreprise », a expliqué la locataire de la rue Oudinot. Ce qui signifie : le projet d’accord de Bougival sera soumis, « probablement » en mars 2026 – après avoir mentionné fin février -, à l’approbation des électeurs avant l’examen du projet de loi constitutionnelle censé réviser la norme suprême par le Parlement réuni en congrès à Versailles. En clair, le calendrier est inversé.

VOTE TEST

Les analyses de ce revirement sont diverses. Pour des élus, issus du mouvement Les Loyalistes, si les Calédoniens s’accordent sur le texte de Bougival, aux politiques nationaux alors de s’entendre pour une majorité favorable à la révision de la Constitution. Selon d’autres représentants locaux, plus réticents, cette technique permet de verrouiller le projet, s’il est porté par la population, devant un FLNKS opposé à ce document signé le 12 juillet dans les Yvelines, mais toujours invité à participer au préalable à la réflexion sur sa mise en œuvre. Des troisièmes, beaucoup plus critiques, voient dans la nouvelle intention une façon de contourner la coalition indépendantiste du Front, et décèlent même la main du Premier ministre Sébastien Lecornu, accusé d’une proximité avec le camp Les Loyalistes lors de son passage au ministère des Outre-mer.

Dès vendredi 14 novembre au soir, Philippe Gomès a réaffirmé son credo : encore des négociations, et non pas des avancées aux pas de course. « Un complément consensuel avec l’UC-FLNKS de l’accord du 12 juillet est la seule porte de sortie collective pour notre peuple, a écrit le fondateur du parti Calédonie ensemble. Il est la condition de la consulta- tion anticipée envisagée par la ministre. » Le Palika, de son côté, considère que des « modifications » de l’accord de Bougival « sont indispensables pour obtenir un large consensus » : sur une clarification des actes fondateurs de l’État de Kanaky-Nouvelle-Calédonie mais aussi de l’exercice du droit à l’autodétermination, sur la sécurisation des transferts des compétences régaliennes, enfin sur une précision de la procédure d’accès à la pleine souveraineté. Cependant, la ministre Naïma Moutchou, tout comme Les Loyalistes, ont davantage mentionné une démarche d’« éclaircissements ». La nuance lexicale est importante. D’après l’État, au terme de séances plénières la semaine passée, les discussions sur la mise en œuvre du projet d’accord entre ses promoteurs vont se poursuivre.

Encore faut-il asseoir juridiquement cette inversion du calendrier. Ce qui soulève déjà un débat entre juristes. « Faute de base constitutionnelle, cette consultation ne pourra donner qu’un résultat indicatif, de toute manière non décisionnel » a écrit l’ancien conseiller d’État, Alain Christnacht, sur un réseau social. « La difficulté est que les électeurs se prononceront sur un accord sans savoir si ensuite une modification constitutionnelle permettra de le mettre en œuvre. »

« UNE LOI SIMPLE »

Pour le député Nicolas Metzdorf, beaucoup plus enthousiaste sur la méthode, la « consultation citoyenne sera rendue juridiquement possible grâce au vote d’une loi simple au Parlement qui devra à la fois fixer la question exacte à poser et le corps électoral. Ce dernier sera le même que celui des trois référendums, comme c’était déjà prévu par l’accord de Bougival pour la consultation ». Là encore, des questions de droit se posent, notamment sur le levier juridique valable pour le “réveil” du corps électoral référendaire. La dite loi ordinaire, si cet outil suffit, devra en outre être adoptée à Paris. Or une résistance parlementaire peut apparaître, au-delà du Rassemblement national. Le Parti socialiste, par la voix d’Arthur Delaporte, a récemment rappelé que ses élus « ne soutiendront pas de réforme constitutionnelle qui se ferait sans consensus ». Et le FLNKS n’est toujours pas dans la boucle des réflexions sur l’accord de Bougival, rejeté en août par la coalition indépendantiste. De même, le groupe La France insoumise condamne la consultation citoyenne anticipée, voyant là « un passage en force, une manœuvre dangereuse ».

L’Union calédonienne, parti moteur du FLNKS, pourrait évoquer, ce samedi 22 novembre lors d’un comité directeur à Houaïlou, les options face à une telle proposition de la ministre : refus, voire appel au boycott du scrutin sur l’accord de Bougival. La réaction de l’UC et du Front serait encore plus puissante si un corps électoral général, ouvert, et non plus référendaire, est invité à s’exprimer. La ministre Naïma Moutchou a inscrit, parmi les quatre points retenus durant les réunions plénières, « le soutien à l’accord de Bougival » et « le lancement d’un plan de relance ». L’un conditionne peut-être l’autre.

Yann Mainguet