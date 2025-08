[ACCORD DE BOUGIVAL] L’écart se creuse

« TOUT CECI RISQUE DE S’ARRÊTER »

Une nouvelle fois, Manuel Valls a pris la parole, mardi 29 juillet, à Paris. « Je prends un engagement : que tous les partenaires signataires de l’accord de Bougival, mais aussi toutes les formations politiques soient étroitement associés à la rédaction qui sera faite par le Parlement », a annoncé le ministre, durant un entretien accordé à Outre-mer La 1ère. Un comité de rédaction serait mis en place à partir de la mi-août. Toutefois, « s’il faut le compléter, très bien. L’éclairer, incontestablement. Mais toucher à l’équilibre et à l’ensemble de Bougival, ça me semble difficile. Mais il faut continuer à en discuter », a soutenu le membre du gouvernement national, qui a mis en garde : « Il y a beaucoup de projets. S’il n’y a pas d’accord ‒ et il n’y a aucun chantage de ma part, mais c’est la réalité ‒ tout ceci risque de s’arrêter ». Autrement dit, des investissements seraient compromis et l’accès au soutien financier de l’État serait plus compliqué.

La délégation de l’UNI porte le texte signé le 12 juillet. La famille indépendantiste est nettement divisée. Ce qui n’est jamais bon pour la stabilité du territoire. « Il y a une fracture », admet Victor Tutugoro, président de l’Union progressiste en Mélanésie (UPM) et membre de l’équipe négociatrice de l’Union nationale pour l’indépendance. « Deux visions » pour l’accession à la pleine souveraineté se font face. Sur l’autre rive, les dirigeants loyalistes poursuivent leurs réunions quotidiennes d’explications du document. Avec parfois des critiques émises dans la salle. Tous écoutent le débat au sein de la mouvance indépendantiste, sans commenter à ce stade. Pour l’un de ces cadres tricolores, un point est clair, « la renégociation est impossible ».

Yann Mainguet