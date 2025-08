[ACCORD DE BOUGIVAL] La parole d’experts 2/2

La loi organique spéciale, qui, pour parler simplement, doit mettre en musique le projet d’accord signé samedi 12 juillet, dans les Yvelines, sera préparée par le gouvernement national, soumise à l’avis du Conseil d’État, sans doute amendée par les députés et sénateurs et votée par le Parlement. Le Conseil constitutionnel aura aussi son mot à dire puisqu’il contrôle systématiquement toutes les lois organiques, selon le professeur de droit public à l’université de Bordeaux, Ferdinand Mélin-Soucramanien. « On le voit, la route est encore longue, mais une chose est sûre : une attention particulière devra être portée à la concordance entre les orientations de l’accord de Bougival et les dispositions nécessairement plus précises de la future loi organique. »

L’étape du contrôle de constitutionnalité constituera « une phase importante », aux yeux de Léa Havard. Puisqu’« à la lecture du projet, la qualité suis generis [unique] de la Nouvelle-Calédonie est encore accentuée ». Le territoire étant maintenu dans l’ensemble national, les « Sages » veilleront à maintenir la cohérence du texte constitutionnel et une forme d’équilibre entre différents principes de valeur constitutionnelle qui peuvent se contredire : égalité devant le suffrage et restriction du corps électoral, par exemple.

La Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie pourra- t-elle être révisée ou enrichie par le Parlement français ?

« Non, l’accord de Bougival est très clair sur le sujet. Il prévoit que : « La Loi fondamentale de la Nouvelle-Calédonie sera adoptée et révisable à une majorité des trois cinquièmes du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ». C’est tout le sens de cette compétence d’auto-organisation dévolue à la Nouvelle-Calédonie », affirme Ferdinand Mélin-Soucramanien, coauteur du rapport Réflexions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, paru en 2014. Un avis que partage Léa Havard, le territoire disposant alors d’« une autonomie totale a priori ».