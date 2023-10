Accompagnement pour la transition énergétique

Le président du gouvernement Louis Mapou et la présidente de la Commission de régulation de l’énergie (CRE), Emmanuelle Wargon, ont acté le 23 octobre la poursuite d’une convention de partenariat pluriannuel couvrant la période 2023-2027. La CRE va continuer à apporter son expertise à la Nouvelle-Calédonie dans l’élaboration de sa politique de transition énergétique et de tarification.

Lors de sa visite de six jours, Emmanuelle Wargon a rencontré les acteurs de l’énergie, les métallurgistes. La CRE doit contribuer à dresser un état des lieux du système électrique calédonien, puis à définir une trajectoire d’énergie la plus décarbonée et la plus abordable possible.

La Commission participe aux discussions sur le nickel pour répondre à la question de la pérennité de cette activité. Les premières conclusions sont attendues en fin d’année. Sur cette base, le gouvernement national pourra « avancer vers un éventuel soutien financier qui permettra de trouver la place de cette industrie de façon durable dans l’économie de la Nouvelle-Calédonie et de la France ».

Pour Louis Mapou, cette étape est « cruciale » au moment où l’avenir se dessine. « Nous pourrons être au rendez-vous de l’histoire de l’énergie et de la métallurgie de manière à se projeter avec un nouveau projet institutionnel ».