Abattage d’un banian malade sur la BD

Le banian centenaire, situé face au n°5 de la promenade Roger Laroque, à la baie des Citrons, a été coupé cette semaine. « Surveillé depuis plusieurs années, il présente un état sanitaire qui ne permet plus de le maintenir sur le domaine public en toute sécurité », informe la municipalité. Et le 10 juin, « une énorme branche est tombée sur la plage ». Le tronc montrait des signes d’une « dégradation profonde des tissus internes », indique la ville qui a fait réaliser un diagnostic phyto-sanitaire.