L’opération s’est déroulée en fin de semaine dernière, du jeudi 26 au samedi 28 mai. L’arbre majestueux qui trônait devant l’hôtel de ville, devenu un emblème des lieux, a dû être abattu. Il avait perdu tout son feuillage, « brûlé par les vents secs et salés » caractéristiques de la dépression Niran, en mars 2021, indique la mairie dans un communiqué.

Les branches et sa charpente se sont progressivement desséchées « au point de devenir dangereuses pour les piétons et la circulation ». Mais une autre vie attend le bois du tronc et des branches, qui doit être valorisé lors d’ateliers de sculpture, notamment dans le cadre de chantiers d’insertion, et pourra trouver sa place sur le domaine public.