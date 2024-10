À Thio, « le village est désert »

UNE DEMANDE D’AIDE ENVOYÉE La municipalité vient d’adresser, par courrier, une demande d’aide financière et sociale à l’État, au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, à la province Sud, mais aussi aux quatre parlementaires. La question d’ordre économique est désormais : comment faire sans la SLN ? Avec ce pas de côté forcé du mineur, « des familles entières vont se retrouver sans revenus », se désole Lorenza M’Boueri, directrice de l’office de tourisme et du musée de la Mine. Or, la commune sortait la tête de l’eau. « Cela fait 40 ans que l’on nous parle de l’après-nickel et on commençait à voir une éclaircie avec le tourisme. » Portée par une bonne dynamique et un engouement des prestataires, l’année 2023 fut assez remarquable : près de 10 000 visiteurs à Thio. Après la furie des incendiaires, le calme est revenu. Un calme même inquiétant. « Le village est désert, observe Sophie, une jeune habitante. On voit qu’il n’y a plus de travail. » Les seuls clients des magasins, « ça va être les employés des écoles et de la mairie ». La plus grosse préoccupation du maire, au-delà de la perte de moyens financiers, est le possible départ d’administrés dans le but de trouver un poste ailleurs. En clair, « que Thio se désertifie » redoute Jean- Patrick Toura. Une décision difficile doit d’ailleurs être prise. Un collège, soit celui du privé soit celui du public, fermera en 2026. L’enjeu est aussi métallurgique. Avec les mines du Plateau, du Camp des Sapins et de Dothio, le centre de la SLN représentait environ 20 % de l’approvisionnement de l’usine de Doniambo. Ce manque va désormais devoir être comblé avec de la ressource venue, par exemple, de Poro, d’Opoué à Tontouta et d’Étoile du Nord. Pas sûr que la teneur en nickel sera retrouvée.

1,8 milliard

de francs de masse salariale pour l’emploi des 230 salariés SLN au centre minier de Thio, dont 80 % sont originaires de la commune. L’emploi de la SLN pèse plus de 75 % de l’emploi salarié dans la collectivité. La sous-traitance locale intègre plus de 120 salariés d’entreprises extérieures et perçoit 3,7 milliards de francs de prestations chaque année.

Qui a commis les exactions ?

Des habitants évoquent « des actions isolées de jeunes », originaires de la commune ou non. « La CCAT ne maîtrisait plus les auteurs des exactions », note le maire, Jean-Patrick Toura, qui est conscient des critiques régulières sur les nuisances de l’exploitation minière, sur l’opacité des retombées économiques… « C’est une minorité qui a cassé, brûlé, relève Sophie, une administrée, ce ne sont pas les 2 500 habitants. Ces jeunes ne veulent plus de la SLN, sans dire pourquoi, ni proposer autre chose. »