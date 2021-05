Imaginé et organisé afin d’être plus efficace que les précédentes réunions parisiennes, ce format a déjà échoué à réunir toutes les nuances du spectre politique du Caillou : évoquant « la nécessité de discussions de fond sur une durée indéterminée et pas pendant une après-midi », l’UNI, Union nationale pour l’indépendance, composante incontournable du FLNKS, a renoncé à participer et n’a pas envoyé de représentant.

Les conséquences du « oui » et du « non

Le document est un texte technique d’une quarantaine de pages qui présente l’avantage d’aborder, point par point, les grands enjeux soumis à la controverse entre élus indépendantistes et partisans du maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la France.

Les points d’achoppement et les sujets abordés (définition de la souveraineté, monnaie, citoyenneté, compétences régaliennes…) sont traités avant tout sous la forme interrogative. Est-ce à dire qu’ils font l’objet, ces jours-ci, de négociations parisiennes entre les politiques calédoniens et l’État ? Non. « À partir du 1er juin, lorsque la restitution du document sur les conséquences du « oui » et du « non » aura eu lieu, on se réserve le droit de fournir le cadre de discussions et des conclusions ou pas », tranche une source au cabinet du ministre des Outre- mer.

Sur les documents programmatiques fournis par les autorités françaises, à partir du 1er juin, il est indiqué « détails à venir », sans plus de précisions. Que sortira-t-il de ce flou ? « Avant tout le dialogue, réunir de façon tripartite les indépendantistes, les partisans de la Nouvelle- Calédonie dans la France et l’État, répond l’entourage du Premier ministre, à Paris. Le dialogue est une garantie de paix. Il est nécessaire et devra se poursuivre ultérieurement : rien ne sera probablement signé à l’issue de ce cycle de discussions et d’échange. On n’imagine pas que tout le monde sera d’accord, mais il faut poser les bases des conséquences intangibles de la fin de l’Accord de Nouméa. »

Imaginer « le monde d’après » l’Accord de Nouméa

C’est toute la difficulté à laquelle seront confrontés les responsables calédoniens, quel que soit leur bord politique : face à des indépendantistes divisés, l’État suit une ligne dure. Son objectif assumé, des mots d’une source anonyme au gouvernement, est d’« imaginer la suite du processus politique qui s’articulera avec une demande d’indépendance ou de poursuite du processus de décolonisation ». Autrement dit : quel que soit le résultat ou même la tenue d’un troisième référendum, l’Accord de Nouméa arrivera bientôt à son terme et il faut dès maintenant esquisser les contours de l’objet qui en prendra la suite. État associé, statu quo, Kanaky-Nouvelle-Calédonie souveraine et indépendante, tous les scénarios seront abordés par les participants au format Leprédour.