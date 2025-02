À Paris, la grande dispersion

LA MISSION DU MINISTRE

Cette séquence parisienne représente tout d’abord un vrai test pour le ministre chargé des Outre-mer, Manuel Valls. L’ancien Premier ministre, qui a notamment travaillé en 2016 sur les enjeux de la consultation d’autodétermination et le sauvetage des usines SLN et Vale NC, a aujourd’hui pour mission « de trouver les voies et moyens de restaurer le processus politique », indique la lettre de François Bayrou.

Les entretiens bilatéraux doivent d’ailleurs préciser une méthode, un calendrier et le contenu de négociations. Dans l’optique de cette phase de pourparlers plus poussés, le gouvernement entend proposer un document de travail, une base, un socle. Un point est certain, les émeutes du 13 mai 2024 ont corrigé tous les travaux antérieurs. En clair, le logiciel a changé.

Faut-il être confiant ? D’entrée, une situation étonne : la dispersion des forces. La présidente du Congrès, Veylma Falaeo, a rencontré le président de la République, Emmanuel Macron, qui s’est aussi entretenu avec Sonia Backès, présidente de la province Sud, après avoir salué Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur, qui a croisé l’élue du Rassemblement, Virginie Ruffenach, et le président du gouvernement calédonien, Alcide Ponga… Les indépendantistes ont de même leurs réseaux. Bref, chacun fait du lobbying pour le bien de la Nouvelle-Calédonie, qui n’est pas non plus inutile pour la communication de la précampagne électorale.