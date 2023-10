À Nouméa, les déchets ramassés deux fois par semaine

À partir du 1er novembre, les poubelles ne seront plus vidées trois fois mais deux fois par semaine. La mairie précise « s’adapter à la réalité des besoins des administrés », en attendant la mise en place du tri sélectif en 2024.

La zone sud sera ramassée lundi et jeudi, la zone est mardi et vendredi, et la zone nord et ouest mercredi et samedi. Seuls les professionnels du centre-ville, du Quartier-Latin et des baies ne sont pas concernés. Leurs déchets seront toujours collectés six fois par semaine. Plus d’informations auprès de Clinéo au 050 060.

A.-C.P.