À Nouméa, les arts dans la rue

De ce vendredi 16 au dimanche 18 octobre, la ville de Nouméa « transforme la place des Cocotiers en une grande scène à ciel ouvert à l’occasion du Nouméa Festival ». Au programme : magie, danse, équilibre, arts du feu et déambulations poétiques… Cinq compagnies internationales ainsi que de nombreux artistes locaux sont attendus. Toutes les réjouissances sont à retrouver sur le site de la mairie de Nouméa.