« UN NOUVEL ÉLAN »

47 ans après, le 17e gouvernement s’y réfère pour organiser son nouveau festival Calédonia, du 22 au 25 septembre à l’occasion de la fête de la citoyenneté. Plusieurs personnalités, témoins de l’époque, prendront la parole pour revenir à la genèse de l’événement, vendredi de 16 h 30 à 18 heures. Le festival Calédonia doit être le « premier grand rendez-vous des Calédoniens avec eux-mêmes dans l’esprit du festival Mélanésia 2000 », selon la déclaration de politique générale du président Louis Mapou, prononcée en novembre. « La société calédonienne a longtemps été une juxtaposition d’aires coutumières, de communautés, de cultures, puis de provinces, et chacun se fait fort de s’identifier à ces entités », regrettait le chef de l’exécutif, prônant l’appropriation « historique et identitaire (…) en valorisant la contribution de toutes les communautés à l’histoire, à l’identité et à la culture ».

Après la célébration du peuple Kanak, le festival Calédonia va fêter « le peuple multiculturel » et les différences en tant que richesses. « Cela s’inscrit dans tout le travail qui est fait depuis 1998 autour de la date du 24 septembre, explicite Mickaël Forrest. On a voulu donner un nouvel élan à la sortie de l’Accord de Nouméa. »

Jean-Marie Tjibaou voulait « instaurer un dialogue plus profond et plus suivi entre la culture européenne et la culture autochtone », selon le discours d’introduction du festival Mélanésia. © ADCK / Centre culturel Tjibaou

Un circuit touristique du bagne, une visite du Musée maritime, des discussions, des stands de restauration, des chants et des danses sont prévus pendant quatre jours au centre culturel Tjibaou. Une « fierté » pour Sonia Togna, la nouvelle directrice de l’établissement. « Le centre et l’ADCK (l’Agence de développement de la culture kanak, ndlr) sont engagés depuis plus de 30 ans dans ce travail de vivre-ensemble », affirme-t-elle.

Les centres culturels de Koné et de Hienghène s’associent à la démarche en proposant leur propre programmation. Mickaël Forrest repousse tout reproche de folklorisation. Selon lui, les foires, les fêtes et les festivals participent à la culture. Ils sont créés pour la faire vivre. « Il faut continuer à se voir, à s’écouter, à échanger pour créer des liens d’appartenance. » Le tressage en pandanus de la voile où figureront toutes les communautés pour la pirogue Meryemana et les différentes prestations gratuites du week-end tenteront de tisser ou de renforcer ces attaches.