À l’IAC, « on est persuadés qu’on va trouver une solution rapidement »

À Port-Laguerre, les scientifiques ont trouvé refuge dans un petit bâtiment excentré, épargné par des émeutiers. Les bureaux sont rustiques mais ont le mérite d’exister. La pépinière de Yawiya Ititiaty est intacte. « Ça fait trois semaines que je suis de retour sur le site et ça fait beaucoup de bien », souffle la spécialiste de la restauration écologique des sites miniers, qui avait mal vécu la période d’éloignement. « Avec les autres chercheurs, on mange à nouveau ensemble, on discute de ce qu’on pourrait faire pour redynamiser le site, on lance de nouveaux essais… On retrouve la motivation. »

Au-delà de cet îlot préservé, le site technique et scientifique de Port-Laguerre, à Païta, victime de plusieurs intrusions aux mois de mai et juin, n’est plus que l’ombre de lui-même. Sud Forêt est en cendres. Les bâtiments des services provinciaux ont été fortement dégradés. Au bout du chemin, le bâtiment principal de l’IAC est également endommagé. À l’intérieur, tout est parti : ordinateurs, téléphones, appareils à ultrasons pour l’étude des chauves-souris, caméras thermiques… Avec la perte de sept véhicules et de deux docks techniques, les dégâts s’élèvent à 68 millions de francs.

LES ÉCHANTILLONS, PERTES INESTIMABLES



« Le matériel, on peut toujours le racheter », soupire Laurent L’Huillier, directeur général de l’IAC. La perte inestimable est celle des échantillons scientifiques, partis en fumée dans l’incendie des congélateurs. Fabian Carriconde, spécialiste de l’écologie microbienne et moléculaire, a perdu 12 ans de travail.

Fabrice Brescia, dont les recherches portent sur la biodiversité, est privé d’une grande quantité de prélèvements, mais aussi de plusieurs spécimens de roussettes, brûlées vives dans l’incendie du bâtiment d’élevage. « Ça faisait partie d’études sur la santé humaine, en lien avec l’Institut Pasteur et le Médipôle… », regrette celui qui, après une phase de « stupéfaction », a rapidement rebondi au nom des missions d’intérêt public qui sont celles de l’IAC. « Les problématiques agricoles, d’alimentation, de changement climatique n’ont pas été amoindries par la crise et certaines ont même été exacerbées, constate Fabrice Brescia. On a un rôle à jouer et on a encore plein de projets à mener. »

URGENCE FINANCIÈRE