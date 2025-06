[DOSSIER] IA: À l’école, un outil à double tranchant

Un dernier point reste sensible pour le monde éducatif : l’accès à ces outils. Selon l’enquête « Budget des familles 2019-2020 » de l’Institut de la statistique et des études économiques, la part des logements connectés à internet est passée de 38 % à 61 % entre 2008 et 2019. Le « Baromètre de maturité numérique des populations », produit par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et réalisé sur une base de 1 067 répondants, affirme qu’en 2023, 83 % des Calédoniens ont un accès Internet sur smartphone. « En Nouvelle-Calédonie, peut-être plus particulièrement en provinces du Nord et Îles, il y a un enjeu d’équité qui est encore plus fort qu’avant », conclut la déléguée académique au numérique éducatif.

Fabien Dubedout