D’un côté, il y a l’association Le Banian. Installée à Montravel, elle proposait de l’aide aux devoirs avant de tomber en sommeil ces dernières années. De l’autre, Mohamed Fekiri, éducateur spécialisé passé, entre autres, par la ville de Nouméa et le foyer de protection de l’enfance. « Mon ancienne collègue faisait partie de l’association Le Banian et c’est en parlant avec elle que l’idée a émergé. La politique jeunesse à Nouméa est axée sur les 16 – 25 ans. Or, il faut revenir à l’essentiel, c’est- à-dire la prévention de la délinquance, et les prendre en charge avant que les comportements ne s’installent. C’est ce que l’on veut faire avec les jeunes du primaire et du collège et il manquait un espace pour cela », indique celui qui dirige la toute nouvelle Maison de la jeunesse, de la culture et du sport, inaugurée jeudi dernier dans d’anciens locaux de la Sic à côté de la crèche municipale du Caillou blanc.

Pour la mettre en place, Mohamed Fekiri s’est inspiré de son expérience au sein de l’antenne jeunesse de Bondy, en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne. Il est secondé par Séverine Mapéri et Royanne Ialith, deux jeunes habitantes du quartier.

Un dispositif gratuit qui « répond à un besoin »

Dès la rentrée, la structure va assurer un soutien scolaire de 15 h 30 à 18 heures grâce à l’aide de deux bénévoles, une ancienne institutrice et un étudiant. L’endroit, ouvert à l’ensemble des jeunes de la presqu’île de Ducos, est divisé en salles de cours. Une pièce sera dédiée à la détente, jeux de société et projection de films. Pendant les vacances, la Maison de la jeunesse se transformera en centre de vacances et de loisirs du lundi au vendredi de 7 h 30 à 18 heures. Pour cela, Mohamed Fekiri a demandé à la mairie la mise à disposition de l’école Gustave-Lods. Octobre doit servir de test afin de se préparer pour l’été.

« L’idée est de fidéliser les jeunes sur le temps après l’école et de construire avec eux leurs projets de vacances autour de trois axes : le sport, la culture et les activités manuelles, développe Mohamed Fekiri. On axe aussi notre action sur la citoyenneté. » Tout cela gratuitement – excepté les sorties à l’extérieur proposées pendant les vacances –, les transports devant être offerts par Tanéo.