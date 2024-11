À défaut de féerie, Nouméa aura un marché de Noël

La mairie de Nouméa aimerait bien avoir sous le sapin une belle aide financière de l’État pour compenser la baisse des budgets. Malheureusement, en attendant qu’un tel vœu se réalise, la municipalité est contrainte de réduire drastiquement ses dépenses dédiées à Nouméa féerie, qui existe depuis dix ans. La ville maintient toutefois des festivités, mais a minima.

La collectivité et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Nouvelle-Calédonie (CMA) ont signé, lundi 4 novembre, une convention pour la création du premier marché de Noël artisanal du 14 au 23 décembre sur la place des Cocotiers. Cet événement « a pour but de mettre en lumière l’artisanat local et de proposer aux habitants une offre variée pour les fêtes de fin d’année », souligne la CMA dans un communiqué.

Les exposants, qui bénéficient de stands gratuits, accueilleront les visiteurs de 16 h 30 à 21 heures du 14 au 22 décembre et 14 heures à 21 heures le lundi 23. « Les arbres seront quand même illuminés, puisqu’on avait l’habitude de faire ça en régie. Il y aura également des spectacles pour les enfants pendant une dizaine de jours, au lieu d’un mois, au kiosque à musique, mais avec des troupes exclusivement locales et non plus internationales », a déclaré la maire, Sonia Lagarde, aux Nouvelles calédoniennes. Le feu d’artifice du 1er janvier est également annulé.

F.D