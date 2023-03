Dommage que les critiques du Guide Michelin ne s’aventurent pas en mer. Ils dénicheraient un nouveau talent en montant à bord de La Glorieuse. Le dernier P400 de la Marine nationale, patrouilleur des Forces armées de Nouvelle-Calédonie qui doit être désarmé en mai, n’a rien d’un restaurant étoilé. La renommée de sa minuscule cuisine dépasse pourtant le monde militaire calédonien.

Son chef, le second-maître Julien, a l’étoffe et la toque des grands. « Il a une véritable passion pour la cuisine, loue son commandant, le capitaine de corvette Matthias Weingart. Quand le navire bouge, que tout le monde est malade, qu’il fait chaud, je suis toujours impressionné de ce qu’il arrive à faire. »

Les casseroles peuvent tomber à la renverse, les grilles du four s’envoler dans le couloir, les ustensiles valser, le Grenoblois de 38 ans fait des miracles dans sa cuisine d’à peine 3 m2. Contre vents et marées, il travaille comme dans les meilleurs établissements à terre. « Il faut tout attacher. Je me mets dans le sens où ça bascule pour suivre le mouvement du bateau. Si j’étais plus petit, ce serait plus gênant », s’amuse le marin d’1,87 m.



Le second-maître Julien est chef cuistot de La Glorieuse depuis 3 ans. / © B.B.