À Bélep, la Croix Rouge à l’écoute des habitants

Située à l’extrême nord de la Nouvelle-Calédonie, l’île de Bélep, d’une superficie de 70 km², compte environ 870 habitants. La population connaît bien la cellule Aller Vers de la Croix-Rouge, qui a effectué, du 14 au 16 avril, son quatrième déplacement sur le territoire.

Pour cette mission, l’organisme avait prévu une intervention « XXL », avec l’instauration d’un « village Croix-Rouge » à l’OMS de Wala. Autour de l’équipe mobile, plusieurs partenaires conventionnés du dispositif étaient présents : un agent du Numé-Raï, un représentant de la Maison de protection des familles de la gendarmerie, le collectif Handicaps, le syndicat des hypnothérapeutes, ainsi que la Direction des affaires sanitaires et sociales (Dass), en déplacement sur l’île au même moment.

Les thématiques abordées avec la population lors d’ateliers étaient multiples : hygiène numérique, santé mentale, violences intrafamiliales, droits face aux violences ou encore la lèpre, toujours présente sur l’île. Des thérapies brèves étaient également pratiquées.

Une journée spécifique a été organisée au nord de Bélep, encore davantage isolé. « L’idée est d’aller partout et agir auprès de l’ensemble des populations », appuie Laurent Garnier, responsable du Service Mobile de Proximité (SMP) de la Croix-Rouge.