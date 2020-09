À l’issue de la semaine supplémentaire, du 31 août au 5 septembre, accordée aux électeurs des îles résidant sur la Grande Terre pour qu’ils puissent s’inscrire au scrutin du 4 octobre dans un bureau de vote délocalisé, 883 nouvelles inscriptions ont été recensées. Au total 1 195 personnes se sont présentées aux services de l’État à Nouméa, La Foa, Koné, Poindimié et Lifou. Il y a eu également vingt demandes de renonciation, d’électeurs, inscrits dans un bureau de vote délocalisé en 2018, ne souhaitant plus l’être cette année. Sous réserve de validation par les mairies des communes concernées, ce sont ainsi plus de 5 800 électeurs des îles qui voteraient à Nouméa, le 4 octobre, soit 2 500 de plus que lors de la précédente consultation.