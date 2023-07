7e Festival des arts mélanésiens en présence du président de la République au Vanuatu

Le Festival des arts et de la culture mélanésiens se tient du 19 au 30 juillet à Port-Vila, au Vanuatu.

Les artistes calédoniens des trois provinces y présentent chants, danses traditionnelles et contemporaines, mets culinaires, arts plastiques, couture et stylisme, activités de tressage ou de gravure sur bambou, etc. La délégation compte 140 personnes.

Emmanuel Macron y est attendu le 27 juillet, dans le cadre de son déplacement dans la région. Le patrimoine culturel calédonien est notamment à l’honneur à l’université nationale. Des chercheurs et artistes (ALK, province Nord, UNC, etc.) évoqueront les enjeux de la sauvegarde de l’oralité des langues kanak, la méthode culturelle de l’enseignement ou encore l’usage du hip-hop comme outil de reconnaissance et de médiation.

Le Festival présente aussi des opportunités économiques. Des bilatérales sont prévues sur ce thème avec les autres pays. Chefs d’entreprise et représentants culturels calédoniens feront partie de la délégation présidentielle.

Le Festival des arts mélanésiens, initié en 1998 par le Groupe Fer de lance mélanésien (GFLM), est organisé tous les quatre ans. Il est placé cette année sous le thème : « Reconstruire ma Mélanésie pour un destin commun ».