62,3 milliards de francs d’indemnisation versés par les assurances

Le gouvernement a fait un point d’étape, mardi 5 août, sur la situation assurantielle des entreprises calédoniennes touchées par les émeutes de 2024. 3 590 sinistres ont été recensés pour un coût total estimé à 113 milliards de francs. À ce jour, 81 % des sinistres déclarés ont déjà donné lieu à un versement pour un montant total de 62,3 milliards de francs. Hors pertes d’exploitation, le taux d’indemnisation des dommages aux biens professionnels atteint 71 %. Pour soutenir la reprise économique, des ajustements ont été
obtenus des assureurs, souligne le gouvernement. Le délai contractuel pour bénéficier de la garantie « valeur à neuf » a été porté de deux à trois ans. Cette garantie pourra être activée au moment de la reprise effective de l’activité, même si elle intervient au-delà de la période d’indemnisation prévue du contrat. Enfin, l’État, le gouvernement et les compagnies d’assurances travaillent à la mise en place d’une garantie émeutes, « adaptée aux réalités calédoniennes ». Des travaux techniques sont en cours pour aboutir à une solution « opérationnelle et soutenable », informe l’exécutif.
