62,3 milliards de francs d’indemnisation versés par les assurances

Le gouvernement a fait un point d’étape, mardi 5 août, sur la situation assurantielle des entreprises calédoniennes touchées par les émeutes de 2024. 3 590 sinistres ont été recensés pour un coût total estimé à 113 milliards de francs. À ce jour, 81 % des sinistres déclarés ont déjà donné lieu à un versement pour un montant total de 62,3 milliards de francs. Hors pertes d’exploitation, le taux d’indemnisation des dommages aux biens professionnels atteint 71 %. Pour soutenir la reprise économique, des ajustements ont été

obtenus des assureurs, souligne le gouvernement. Le délai contractuel pour bénéficier de la garantie « valeur à neuf » a été porté de deux à trois ans. Cette garantie pourra être activée au moment de la reprise effective de l’activité, même si elle intervient au-delà de la période d’indemnisation prévue du contrat. Enfin, l’État, le gouvernement et les compagnies d’assurances travaillent à la mise en place d’une garantie émeutes, « adaptée aux réalités calédoniennes ». Des travaux techniques sont en cours pour aboutir à une solution « opérationnelle et soutenable », informe l’exécutif.