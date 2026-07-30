61 lauréats rejoignent la promotion 2026 de Cadres avenir

La nouvelle promotion de Cadres avenir a été présentée vendredi 24 juillet, lors d’un séminaire organisé au haut-commissariat. Elle comprend 61 lauréats, étudiants comme professionnels, issus des trois provinces. Ils suivront un parcours de formation dans le domaine de la santé – premier secteur dans lequel le programme a investi cette année –, la transition énergétique et l’environnement, l’administration et les politiques publiques, ou l’industrie, l’économie et le numérique.

Le programme a déployé un nouveau dispositif « innovant » : Cap carrière, confié à l’association Talents calédoniens, et censé favoriser l’insertion professionnelle des lauréats, lorsqu’ils seront de retour au pays. « Durant toute la formation, il y aura un maintien du lien avec la Nouvelle-Calédonie, de manière à développer les relations avec les futurs employeurs, voire inciter certains à la création d’entreprise, de manière à ce que, de retour en Calédonie, ils puissent contribuer de manière active au développement de la Nouvelle-Calédonie », présente Steven Joop, directeur de Cadres avenir.