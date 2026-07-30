61 lauréats rejoignent la promotion 2026 de Cadres avenir

La nouvelle promotion de Cadres avenir a été présentée vendredi 24 juillet, lors d’un séminaire organisé au haut-commissariat. Elle comprend 61 lauréats, étudiants comme professionnels, issus des trois provinces. Ils suivront un parcours de formation dans le domaine de la santé – premier secteur dans lequel le programme a investi cette année –, la transition énergétique et l’environnement, l’administration et les politiques publiques, ou l’industrie, l’économie et le numérique.
Le programme a déployé un nouveau dispositif « innovant » : Cap carrière, confié à l’association Talents calédoniens, et censé favoriser l’insertion professionnelle des lauréats, lorsqu’ils seront de retour au pays. « Durant toute la formation, il y aura un maintien du lien avec la Nouvelle-Calédonie, de manière à développer les relations avec les futurs employeurs, voire inciter certains à la création d’entreprise, de manière à ce que, de retour en Calédonie, ils puissent contribuer de manière active au développement de la Nouvelle-Calédonie », présente Steven Joop, directeur de Cadres avenir.