5e édition du Nouméa Women’s Forum

L’évènement est dédié cette année à la coopé- ration féminine régionale et à la jeunesse. Au programme à l’auditorium de la province Sud cette semaine, des rencontres sur l’entreprenariat. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, invitée d’honneur, a souhaité la création d’un Pacific Women’s Forum avec une promesse de 215 millions de francs de subvention pour le mettre en œuvre.
Il n’y a pas de surprise, hormis celle d’une annonce plutôt en avance au regard des pratiques habituelles. Le mouvement Les Loyalistes a officiellement présenté, mercredi 5 novembre, les têtes de liste dans quatre communes, dans la perspective des prochaines élections municipales programmées les 15 et 22 mars 2026 : […]
Le gouvernement propose une réforme de l’aide au logement concernant 9 000 foyers environ pour près de 3,4 milliards de francs par an. Le texte prévoit une gestion trans- férée à la Cafat, le retrait du principe de financement à parts égales des provinces qui ont cessé d’y participer depuis […]
Le président du gouvernement était en Papouasie-Nouvelle-Guinée fin octobre pour redynamiser les relations politiques, économiques, éducatives et culturelles. Au contact d’une mission économique (Team France Export-Nouvelle-Calédonie) fédérant des entreprises calédoniennes, les rencontres ont notamment porté sur l’énergie, les mines, le transport aérien et la coopération portuaire. Cette séquence s’inscrit dans […]