5e édition du Nouméa Women’s Forum

L’évènement est dédié cette année à la coopé- ration féminine régionale et à la jeunesse. Au programme à l’auditorium de la province Sud cette semaine, des rencontres sur l’entreprenariat. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique, invitée d’honneur, a souhaité la création d’un Pacific Women’s Forum avec une promesse de 215 millions de francs de subvention pour le mettre en œuvre.