Un prêt exceptionnel qui ne coule pas de source

Les cinq régimes de la Cafat (le Ruamm, les accidents du travail et maladies professionnelles, la retraite, les prestations et allocations familiales et le chômage) sont dits « étanches », selon la loi. C’est-à-dire que la gestion de ces cinq caisses est indépendante et l’excédent des unes ne peut pas venir combler le déficit des autres. Pour réaliser ce prêt de cinq milliards, il a donc fallu l’accord du conseil d’administration de la Cafat (donné le 7 février dernier) et celui du gouvernement (émis le 11 février). Le dernier acte de cette manœuvre exceptionnelle, c’est le vote du Congrès dans les prochains mois. S’il donne son accord, les cinq milliards seront versés sur le compte du Ruamm entre mai et juin. Le remboursement d’une partie de ce prêt sera ensuite assuré par l’affectation d’une partie de la contribution calédonienne de solidarité (CCS) directement au Ruamm pour un montant de 1,72 milliard de francs pendant trois ans.

V.G.