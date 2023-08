46e édition de la Foire de Bourail

Le rendez-vous broussard incontournable revient pour sa 46e édition les 11, 12 et 13 août à Bourail.

L’hippodrome de Téné va accueillir une nouvelle fois la célèbre foire agricole et artisanale, appréciée par des milliers de Calédoniens chaque année. Au programme : une journée dédiée aux professionnels avec des concours bovins, porcins, équins et ovins, l’élection de Miss et Mister Foire de Bourail, concours d’éplu- chage de pommes de terre, concours de bucheronnage, grand rodéo, démonstration de tonte de mouton, tournoi officiel de lancer de claquettes (11e édition de l’Ocef Claquette Cup) et bien d’autres surprises. Ambiance Far West garantie !

E.B.