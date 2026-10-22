La Commission des citoyens pour les droits de l’homme (CCDH), qui lutte pour les droits de l’humain en psychiatrie, a mis en demeure le CHS Albert-Bousquet de Nouméa de lui communiquer sous deux mois les registres d’isolement et de contention ainsi que le rapport annuel 2023. L’association affirme avoir formulé cinq demandes depuis 2022, saisi la Cada, Commission d’accès aux documents administratifs, et engagé deux recours devant le tribunal administratif.

La direction répond ne pas disposer des documents, sauf des éléments papier pour 2025. Elle prévoit de déployer un logiciel fin octobre ou en novembre et assure que les mesures sont désormais prescrites par un médecin. La CCDH veut vérifier les pratiques après les critiques du CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, en 2021.