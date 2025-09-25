400 millions de francs pour protéger le parc naturel de la mer de Corail

La CPS, Communauté du Pacifique, l’a annoncé : la Nouvelle-Calédonie est lauréate d’un financement de quatre millions de dollars US (400 millions de francs), attribué par la fondation philanthropique dédiée au climat, Bezos Earth Fund.

Cette somme, allouée afin de renforcer la protection du parc naturel de la mer de Corail, s’inscrit dans le cadre du programme « Unlocking Blue Pacific Prosperity (UBPP) », lancé en 2023 par les chefs de gouvernement au Forum des îles du Pacifique. Le but : faire de la CPS la « coordinatrice » de financements internationaux auprès des petits pays insulaires. « Les grands financements dont on parle dans les COP sur le climat et l’adaptation au changement climatique, nécessitent beaucoup de technicité, explique Jeremie Katidjo Monnier, membre du gouvernement en charge de l’environnement. Avec ce programme, les grands bailleurs peuvent travailler directement avec la CPS et celle-ci fait le relais ensuite auprès de ses membres. »

Ce financement, versé sur cinq ans en partenariat avec l’organisation Conservation International, permettra de mettre en place des mesures afin de renforcer la protection des espaces océaniques de la Nouvelle-Calédonie, réaliser des investissements dans des outils de suivi et de surveillance des écosystèmes marins les plus fragiles, lancer une opération de sensibilisation auprès des scolaires et du grand public et créer des emplois sur le territoire.