35 millions de francs pour les organisations syndicales de salariés

Une participation financière d’un montant total de 35 millions de francs va être versée par la Nouvelle-Calédonie aux organisations syndicales de salariés pour le financement de la formation de leurs adhérents et de leur fonctionnement. Cela concerne l’UT CFE-CGC, l’Usoenc, l’USTKE, la Fédé, le CTSC-FO, le CSTNC et la Cogetra NC.