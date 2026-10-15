3,3 milliards pour le nouveau centre de formation de la CMA

La Chambre de métiers et de l’artisanat a officiellement annoncé cette semaine la reconstruction de son centre de formation. Pillée et détruite lors de l’insurrection de 2024, cette structure sera entièrement rebâtie sur son site historique de Nouville. « Ce projet a pour ambition de créer un outil de formation moderne, durable et adapté aux évolutions des métiers et aux besoins des entreprises artisanales », explique la CMA-NC.

L’investissement s’élève à 3,3 milliards de francs : 1,3 milliard de la CMA-NC au titre de son assurance ; 1,6 milliard de l’État ; et 400 millions du gouvernement. En outre, l’équipement des ateliers, dont le coût grimpe à 257,3 millions de francs, sera financé par l’État à hauteur de 205,8 millions ainsi que par le gouvernement pour 51,5 millions.

À l’issue d’un appel d’offres, la Sécal a été désignée maître d’ouvrage délégué du projet. La phase de programmation est engagée et les premières opérations débuteront dès 2026, avec notamment la sécurisation du site et les premières déconstructions.

L’objectif, ajoute la CMA, est de réceptionner les nouveaux locaux à la fin de l’année 2029.

Le futur établissement intégrera des ateliers pédagogiques, des salles de formation ou encore des locaux techniques. « Cet outil fait partie intégrante de la promotion de notre jeunesse calédonienne », a noté Élizabeth Rivière, présidente de la CMA-NC.