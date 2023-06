Nouveau record de l’emploi salarié

En 2022, l’emploi a progressé dans le secteur privé amplifiant la reprise amorcée en 2021, note l’Institut de la statistique et des études économiques (Isee) dans sa note annuelle.

Près de 67 400 employés ont été déclarés dans le privé, soit une croissance de 3,2 % par rapport à l’année précédente. En deux années, les pertes d’emplois intervenues en 2020, au début de la crise sanitaire, ont été résorbées.

En 2022, les effectifs dépassent de 2,5 % ceux d’avant crise en 2019 et de 1 % le niveau de 2015 qui était le précédent record. La progression concerne tous les secteurs d’activité hormis l’agriculture. Des effectifs records sont observés dans les services, l’industrie et le commerce. Et dans la construction, la tendance s’inverse après dix ans de baisses successives.

MOINS DE 30 ANS

Les moins de 30 ans sont particulièrement concernés par cette hausse. En revanche, le nombre de personnes qui cumulent plusieurs emplois progresse presque trois fois plus vite que celui des salariés ayant un seul employeur. Pour l’Isee, cela traduit une forme de précarité grandissante qui concerne notamment les plus jeunes.