30 millions de francs pour lutter contre le scarabée rhinocéros

Le gouvernement a autorisé le versement de 30 millions de francs à l’IAC, Institut agronomique néo-calédonien, afin de l’aider à lutter contre le scarabée rhinocéros (Oryctes rhinoceros), s’attaquant principalement aux cocotiers et aux palmiers.

En Nouvelle- Zélande, un laboratoire développe un virus capable d’intégrer le système digestif du ravageur. Ce virus pourrait se propager au sein des populations de scarabées, soit par ingestion, soit par reproduction. Grâce à cette participation financière, l’IAC pourra tester des souches du virus sur des scarabées locaux et poursuivre les travaux nécessaires à son adaptation. À terme, il s’agirait de relâcher dans l’environnement des spécimens porteurs du virus, pour réduire durablement les nuisibles.