30 millions de francs pour lutter contre le scarabée rhinocéros

Le gouvernement a autorisé le versement de 30 millions de francs à l’IAC, Institut agronomique néo-calédonien, afin de l’aider à lutter contre le scarabée rhinocéros (Oryctes rhinoceros), s’attaquant principalement aux cocotiers et aux palmiers.
En Nouvelle- Zélande, un laboratoire développe un virus capable d’intégrer le système digestif du ravageur. Ce virus pourrait se propager au sein des populations de scarabées, soit par ingestion, soit par reproduction. Grâce à cette participation financière, l’IAC pourra tester des souches du virus sur des scarabées locaux et poursuivre les travaux nécessaires à son adaptation. À terme, il s’agirait de relâcher dans l’environnement des spécimens porteurs du virus, pour réduire durablement les nuisibles.