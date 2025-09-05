25e congrès du pays kanak : L’identité et la jeunesse au cœur des préoccupations

Tenu à Nouville les 29 et 30 août, le 25e congrès du pays kanak a marqué un moment politique et symbolique. L’événement a consacré le renouvellement du Sénat coutumier pour la mandature 2025-2030 et la nomination de son nouveau président, Ludovic Boula, 33 ans, le plus jeune de l’histoire de l’institution. Mais il a surtout débouché sur une motion forte : le rejet de l’accord de Bougival « en l’état » et l’appel à une alternative fondée sur la reconnaissance de l’identité kanak.
Dix jours avant le congrès du pays kanak, le ton avait été donné. À l’occasion de la visite de Manuel Valls, le 20 août, le président du Sénat coutumier, Éloi Aguetil Mahe Gowé, avait déjà interpellé le ministre des Outre- mer, venu défendre l’accord de Bougival. Devant ce dernier, il avait dénoncé « un projet totalement déséquilibré, écrit pour privilégier la province Sud et les verrous posés par les loyalistes et LR ». « Pendant une génération, les affaires de la cité sont restées de la seule compétence des politiques élus », soulignait-il, accusant les responsables politiques d’avoir monopolisé le pouvoir au détriment de la coutume et de la société civile.
Surtout, il insistait sur l’effacement symbolique de l’identité autochtone : « Notre grande douleur a été de constater que l’écriture de ce projet n’emploie pas le mot “kanak”. Ce silence n’est pas un détail. Il est vécu comme une mise à l’écart de notre peuple, comme si nous étions effacés de notre propre histoire. Or les mots comptent : ils sont le socle du respect et de la reconnaissance ». Des propos qui avaient vivement fait réagir Manuel Valls. Accord de Bougival en main, il pointait du doigt le mot “kanak” et la continuité de la reconnaissance de l’identité kanak, introduite par l’accord de Nouméa.
Mais c’est bien là que le bât blesse pour les représentants coutumiers. Si l’accord de Nouméa prévoyait bien des dispositifs pour reconnaître l’identité kanak, leur mise en œuvre a fait apparaître de nombreuses carences. Pour sortir de l’impasse, Éloi Aguetil Mahe Gowé invitait le ministre à « la mise en place d’une assemblée constituante, qui ne soit pas seulement sous la coupe des élus, mais ouverte au monde coutumier et à l’ensemble des forces vives de ce pays ».
MOTION DE RUPTURE ?
Les huit aires coutumières, réunies à Nouville, reprenaient ces griefs. La motion adoptée lors du congrès, en présence du haut-com- missaire, Jacques Billant, dénonce un accord qui « ne reconnaît pas l’identité et les droits du peuple premier », qui « ne peut pas être publié au Journal officiel en l’état », et appelle à « construire une alternative kanak ». Une idée qui reprend le principe non écrit de l’accord de Nouméa qui plaçait le Kanak au centre du dispositif, ou, autrement dit, que les politiques publiques, et plus largement l’organisation économique et sociale, s’appuient sur les principes et les valeurs kanak. Le système politique et économique actuel a davantage pour modèle la société occidentale qu’océanienne, imposant aux Kanak de s’assimiler et non l’inverse, comme ont pu le reprocher plusieurs participants au congrès.
Les sénateurs coutumiers demandent que les discussions institutionnelles reprennent, cette fois en associant l’Instance autochtone de discussions (IAD), et annoncent la présentation d’une contre-proposition de loi constitutionnelle le 15 septembre. L’IAD a vocation à rassembler plus largement que le seul monde coutumier. La motion prévoit d’associer les mouvements politiques, les Églises, les syndicats ou encore les personnes physiques, de manière à peser dans les débats. Pour Luther Voudjo, conseiller du Sénat coutumier, l’accord de Bougival revient à « exproprier quelque part le droit à l’auto- détermination du peuple kanak autochtone pour l’orienter vers un peuple calédonien ».
Raphaël Mapou, juriste et conseiller du Sénat, a, de son côté, rappelé, en écho à l’appellation de « pari sur la confiance » de l’accord de Bougival, l’absence de réponses concrètes de l’État comme des élus : « Comment voulez-vous qu’on fasse confiance alors que pendant 20 ans, vous n’avez pas répondu à nos attentes ? ». Un questionnement qui fait écho au manque d’autonomie financière du Sénat, régulièrement pointé du doigt par les représentants de l’institution qui dépend « du bon vouloir des politiques », comme le souligne le bilan de la mandature. En la matière, plusieurs pistes ont été mises sur la table et en particulier la création d’un fonds autochtone de péréquation, destiné à donner des moyens financiers aux instances coutumières pour assurer leur mission et notamment le développement dans les zones d’influence coutumière. Les travaux proposent que ce fonds soit alimenté par « une taxe foncière sur les grandes propriétés et des taxes additionnelles sur l’extraction minière et les prélèvements sur le milieu naturel ».
Dans son discours d’installation, Ludovic Boula a, quant à lui, insisté sur le sens du mandat confié. « Le 25e congrès nous a rappelé notre objectif : bâtir un projet de société Kanaky-Nouvelle-Calédonie, fondé sur la reconnaissance du peuple premier, sur l’unité des huit terres et sur l’exercice d’une souveraineté interne réelle », a-t-il souligné. Il a également rappelé que le droit à l’auto- détermination du peuple kanak est « inscrit dans l’histoire, dans les textes, mais surtout dans nos vies ».
PRIORITÉ À LA JEUNESSE
La désignation de Ludovic Boula, 33 ans, a été présentée comme un symbole fort. « Trop de nos jeunes se sentent écartés, incompris. Ils le font savoir, parfois au prix de leur vie. » La référence aux émeutes du 13 mai 2024, qui ont impliqué de nombreux jeunes et fait 14 morts, était omniprésente. « L’insurrection de la jeunesse est la traduction d’un mal-être et d’une réalisation inachevée des promesses de l’accord de Nouméa », rappelait Mahe Gowe. Lors du congrès, Ludovic Boula a souligné la nécessité d’« ouvrir des portes vers un avenir dans lequel les jeunes puissent se reconnaître ». Plusieurs intervenants ont insisté sur la nécessité de « fixer notre jeunesse sur le pays », en créant des perspectives d’emploi mais en leur confiant également des responsabilités.
L’UNITÉ AU CŒUR DES DISCOURS
L’unité était par ailleurs au cœur des paroles échangées, notamment lors de la transmission de la rame, symbolisant la présidence de l’institution. Une unité aussi bien au niveau des aires coutumières, que de la sphère politique, mais aussi avec la jeunesse. Pour certains, et notamment Louis Mapou qui l’avait formulé peu de temps après le début de l’insurrection, le 13 mai est l’expression d’une forme de rupture intergénérationnelle. Une unité appelée par tous face à un État qui n’a pas été ménagé. « Le mensonge, le bluff, la pression, voilà leurs armes », a notamment déclaré Aloisio Sako, répondant à l’invitation du Sénat pour débattre sur l’accord de Bougival.
« Aujourd’hui, avec l’orientation issue de Bougival, nous voyons se dessiner la même trajectoire d’incertitude, que nous rappellent les temps sombres de 1984 à 1988 », alertait encore l’ancien président du Sénat avant le congrès.
Raphaël Mapou, expert en droit public et conseiller du Sénat coutumier, relayait une interrogation qui demeure : après quatre décennies de processus, « est-ce que notre peuple a retrouvé toute sa place ? » Pour le Sénat coutumier, la réponse semble claire : seule une société construite autour de l’identité kanak, en assumant sa jeunesse comme horizon, peut ouvrir un avenir commun.
Mathurin Derel
La justice transitionnelle, une voie vers la reconnaissance
La troisième commission du Sénat coutumier a travaillé plusieurs mois sur la justice transitionnelle et pourrait prochainement présenter au Congrès une délibération, adoptée en avril 2025, intitulée « Chemin kanak de la mémoire, de la vérité, de la réhabilitation, de la réconciliation et du pardon ». Le texte propose d’ouvrir un processus inédit, inspiré d’expériences internationales, mais profondément ancré dans la vision kanak de la société. « Il s’agit de traiter le traumatisme lié à la colonisation depuis 1853 et de dépasser les divisions héritées du passé », pose le texte.
Pour les sénateurs, seule une démarche de vérité et de reconnaissance permettra d’aboutir à une société apaisée. La résolution s’articule autour de dix principes fondamentaux : vérité, reconnaissance, mémoire, justice, réparation, pardon, garantie de non-répétition, conciliation, réconciliation, réhabilitation. Pour les sénateurs, ce chantier est indissociable du processus de décolonisation : « accompagner le processus de décolonisation par un travail de vérité et de reconnaissance », « le pardon est l’acte qui doit conclure le processus et refonder la société tout entière ».
Le livre blanc des quartiers populaires, une inspiration
Dans son discours, Ludovic Boula a salué « les habitants du livre blanc des quartiers populaires » : « Votre travail collaboratif et votre capacité à construire des propositions concrètes sont une source d’inspiration. Vous démontrez que dignité et avenir se construisent ensemble, dans la solidarité et l’écoute mutuelle ».
Fruit d’un travail mené avec les collectifs de terrain et toujours en cours, ce livre blanc rassemble des mesures sur l’emploi, la formation, l’éducation et la sécurité. Il donne une voix aux habitants des quartiers populaires, souvent marginalisés, dont les réalités sociales rappellent l’urgence d’un projet global pour la jeunesse.
La feuille de route 2025-2026
La nouvelle mandature du Sénat coutumier a fixé ses premières priorités : présenter une contre-proposition de loi constitutionnelle dès le 15 septembre, poursuivre les travaux de ses commissions, en particulier sur la justice transitionnelle et la prise en compte de la jeunesse, défendre l’adoption d’une politique publique de l’identité kanak et revendiquer davantage d’autonomie budgétaire, le Sénat rappelant qu’il reste « au bon vouloir des politiques », engager la réforme du mode de désignation des sénateurs. En arrière plan de ces objectifs, l’institution entend évoluer d’un rôle consultatif vers un rôle délibératif.