25e congrès du pays kanak : L’identité et la jeunesse au cœur des préoccupations

MOTION DE RUPTURE ?

Les huit aires coutumières, réunies à Nouville, reprenaient ces griefs. La motion adoptée lors du congrès, en présence du haut-com- missaire, Jacques Billant, dénonce un accord qui « ne reconnaît pas l’identité et les droits du peuple premier », qui « ne peut pas être publié au Journal officiel en l’état », et appelle à « construire une alternative kanak ». Une idée qui reprend le principe non écrit de l’accord de Nouméa qui plaçait le Kanak au centre du dispositif, ou, autrement dit, que les politiques publiques, et plus largement l’organisation économique et sociale, s’appuient sur les principes et les valeurs kanak. Le système politique et économique actuel a davantage pour modèle la société occidentale qu’océanienne, imposant aux Kanak de s’assimiler et non l’inverse, comme ont pu le reprocher plusieurs participants au congrès.

Les sénateurs coutumiers demandent que les discussions institutionnelles reprennent, cette fois en associant l’Instance autochtone de discussions (IAD), et annoncent la présentation d’une contre-proposition de loi constitutionnelle le 15 septembre. L’IAD a vocation à rassembler plus largement que le seul monde coutumier. La motion prévoit d’associer les mouvements politiques, les Églises, les syndicats ou encore les personnes physiques, de manière à peser dans les débats. Pour Luther Voudjo, conseiller du Sénat coutumier, l’accord de Bougival revient à « exproprier quelque part le droit à l’auto- détermination du peuple kanak autochtone pour l’orienter vers un peuple calédonien ».

Raphaël Mapou, juriste et conseiller du Sénat, a, de son côté, rappelé, en écho à l’appellation de « pari sur la confiance » de l’accord de Bougival, l’absence de réponses concrètes de l’État comme des élus : « Comment voulez-vous qu’on fasse confiance alors que pendant 20 ans, vous n’avez pas répondu à nos attentes ? ». Un questionnement qui fait écho au manque d’autonomie financière du Sénat, régulièrement pointé du doigt par les représentants de l’institution qui dépend « du bon vouloir des politiques », comme le souligne le bilan de la mandature. En la matière, plusieurs pistes ont été mises sur la table et en particulier la création d’un fonds autochtone de péréquation, destiné à donner des moyens financiers aux instances coutumières pour assurer leur mission et notamment le développement dans les zones d’influence coutumière. Les travaux proposent que ce fonds soit alimenté par « une taxe foncière sur les grandes propriétés et des taxes additionnelles sur l’extraction minière et les prélèvements sur le milieu naturel ».