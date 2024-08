250 entreprises perdues depuis janvier

DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ

Pour contrer (un peu) la morosité ambiante, la Chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) a organisé, de jeudi 15 à dimanche 18 août à Nouville, le Salon des artisans. « On voulait rassembler un maximum de clients, et ça a marché. On a eu 6 500 visiteurs en quatre jours, les ventes ont été au rendez-vous, donc on est très satisfait », se félicite Elizabeth Rivière, présidente de la CMA, qui reste consciente que ce genre d’initiative conserve une portée limitée.

Depuis le 1er janvier, la Chambre a perdu 250 entreprises sur près de 11 000 ressortissants. « On assiste à une fuite de personnes qui ne voient pas d’avenir en Nouvelle-Calédonie. »

De l’État, elle espère des aides financières d’une ampleur décuplée, afin de « maintenir les compétences ». Des élus calédoniens, elle attend la solution de fond. « Il faut qu’ils se mettent autour d’une table et trouvent une réponse institutionnelle, lance Elizabeth Rivière. On a connu des exactions. Il faut entendre ce qu’il s’est passé. Il faudra réfléchir à une société certainement différente de celle qui a été la nôtre ces 30 dernières années. Le développement social a eu lieu, mais il a manqué de transversalité. On ne peut pas se voiler la face, il faut des solutions pour tous. Et je pense que l’artisanat en fait partie. Le développement économique de proximité, on y travaillait déjà avant le 13 mai, et il faudra continuer dans cette voie. »

Gilles Caprais