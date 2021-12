Ruby a été nommée par le centre de météorologie de Brisbane ce dimanche en début d’après midi.

La dépression se trouve actuellement à 900 km dans le nord-ouest des Belep, et commence à se déplacer vers le sud, sud-est. Elle se déplace plus rapidement que ces derniers jours (100 à 200 km parcourus depuis ce matin) et continue de se renforcer. Elle va certainement devenir une dépression tropicale forte dans les prochaines 24 heures.

Ruby est attendue sur la Nouvelle-Calédonie entre mardi matin et la nuit de mardi à mercredi. « Les différents modèles confirment une trajectoire qui expose en particulier la pointe nord et les Loyauté, avec des rafales de vent de 130 à 150 km/h selon le scénario le plus probable, indique Julien Leduc, chef prévisionniste à Méteo France NC. Les pluies sont attendues dès lundi matin avec un renforcement lundi après midi. L’épisode de pluie durera jusqu’à mardi soir avec des cumuls importants et très certainement des crues ».

Reste des incertitudes sur l’intensité du phénomène lorsqu’il touchera la Nouvelle-Calédonie. « Certains modèles envisagent une dépression tropicale modérée, d’autres vont jusqu’au stade de cyclone. Nous en saurons plus dans les prochaines heures. »

Une réunion est prévue cet après-midi à la Sécurité civile sur les différentes phases de déclenchement des alertes. Nous sommes toujours pour l’heure en préalerte cyclonique.

Cela fait plusieurs années que la Nouvelle-Calédonie n’avait pas connu un phénomène aussi tôt dans la saison, pour autant, indique Julien Leduc, « cela n’a rien d’exceptionnel ».

C.M. (© C.M.)