Sonia Lagarde, maire de Nouméa, Patrice Faure, haut-commissaire, et Sonia Backes, présidente de la province Sud, ont inauguré le parcours qui relie le parc de Sainte-Marie et les

plateaux sportifs de Ouémo. Il s’agit du dernier aménagement du parc urbain, lancé en 2016 en lieu et place d’une promotion immobilière dont les permis de construire avaient déjà été déposés. « C’est l’aboutissement d’un grand projet pour lequel on s’est battus », a commenté Sonia Lagarde.

L’itinéraire est réservé aux piétons et aux cyclistes et permet de sensibiliser à la préservation de la mangrove.

Pour ce projet d’un montant de 271 millions de francs, la ville a obtenu le soutien financier de l’État à hauteur de 45 % et de la province, 7 %.

