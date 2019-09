Même si un important chemin a été parcouru, la Nouvelle- Calédonie a toujours du mal à se fédérer autour de cette date du 24 septembre, marquant la prise de possession, en 1853, de la Nouvelle- Calédonie par la France.

Cette année encore, plusieurs types de manifestations étaient organisées. À Nouméa, le centre culturel Tjibaou a accueilli une journée multiculturelle. Le gouvernement a réuni les différentes communautés et les établissements culturels publics pour une journée d’échange et de réflexion. Kanak, Wallisiens, Tahitiens, Antillais, Indonésiens, Chinois, Arabes ont mis en avant leurs us et coutumes. On a vu, par exemple, des danses polynésiennes, du batik sur tapas, le service du thé à l’orientale. Des forums citoyens ont aussi abordé la construction de l’identité calédonienne, ce qui finalement nous rassemble et la place et le rôle que chaque communauté joue et entend jouer dans cette société.

Thierry Timan, représentant l’association indonésienne, qui participe depuis plus de quinze ans à cette journée et compte de nombreuses collaborations artistiques multiculturelles, a insisté sur l’importance de ces moments. « La devise de l’Indonésie est l’unité dans la diversité et c’est cela que nous essayons de transmettre aux jeunes générations. Je souhaite que l’on puisse continuer à partager nos différences tout en se comprenant les uns et les autres. Ça devrait être fait au quotidien, mais c’est déjà ça. »