Ce sont 103 professionnels de la réserve sanitaire nationale animée par Santé publique France qui sont arrivés le 25 septembre en Nouvelle-Calédonie. Ces médecins, aides-soignants, techniciens de laboratoire, manipulateurs radio, etc., ont été déployés pour soutenir les équipes du Médipôle, du CHN, de l’hôpital de Poindimié, des hôtels, du CHS et de la Dass. « Beaucoup savent à quoi s’attendre parce qu’ils déjà sont intervenus en soutien ailleurs. Nous sommes préparés psychologiquement », a expliqué Sandrine Pacôme Lenoir, référente de la réserve sanitaire. Arrivés également, six nouveaux volontaires ayant répondu à titre individuel à l’appel lancé par les agences régionales de santé, ce qui porte à 180 le nombre de professionnels venus de Métropole dans le cadre de la crise sanitaire.